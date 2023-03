Riforma delle pensioni in Francia, disordini e arresti (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli ultimi sviluppi politici sulla Riforma delle pensioni e le immediate contestazioni , in un messaggio indirizzato tra gli altri al prefetto di Parigi e ai direttori della polizia e della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli ultimi sviluppi politici sullae le immediate contestazioni , in un messaggio indirizzato tra gli altri al prefetto di Parigi e ai direttori della polizia e della ...

?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Agenzia_Ansa : In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. Cariche della polizia in place de la Concor… - Antonio_Tajani : Riduzione delle tasse e aumento della crescita con la delega sulla riforma fiscale. Più commercio, turismo e lavoro… - symon09942691 : RT @Felyorfelix: I francesi sono fuori in strada stasera in tutte le principali città dopo la decisione di Macron di forzare la riforma del… - Falcoblu4 : RT @Giul_Granato: ???? Macron approva la riforma delle pensioni evitando il voto parlamentare. Calpestando il popolo e ogni sua espressione.…

Riforma delle pensioni in Francia, disordini e arresti Dopo gli ultimi sviluppi politici sulla riforma delle pensioni e le immediate contestazioni , in un messaggio indirizzato tra gli altri al prefetto di Parigi e ai direttori della polizia e della gendarmeria nazionale, il ministro dell'... Pensioni, strappo Macron. Sì alla riforma senza voto. Ma il governo può cadere Parigi Alla fine Emmanuel Macron è caduto nella trappola dei sindacati. La fotografia di una pressione costante che dal 19 gennaio vede manifestare migliaia di persone contro la riforma delle pensioni, con scioperi in tutta la Francia, ieri mattina è diventata un poster di gruppo davanti all'Assemblea nazionale. Una mossa astuta e vincente dei leader dei lavoratori. In 8 si ... Esibizione di potere. Ma il "Re Sole" è solo ... applicando l'articolo 49 punto 3 della Costituzione, passa la riforma delle pensioni, contestata dalle manifestazioni di piazza e criticata da gran parte dell'Assemblea Nazionale. La maggioranza ... Francia, riforma pensioni: polizia carica manifestanti a Parigi Cariche della polizia nei confronti dei manifestanti che protestavano in place de la Concorde a Parigi contro la riforma delle pensioni approvata oggi dal governo scavalcando il Parlamento. Di ...