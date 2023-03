Riforma delle pensioni in Francia, dalle opposizioni una mozione di censura trasversale per far cadere il governo (Di venerdì 17 marzo 2023) 91 firme per la mozione A muoversi sono stati parecchi esponenti delle opposizioni, su iniziativa del gruppo indipendente Liot, che riunisce centristi ed ex macronisti. La mozione è stata firmata da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) 91 firme per laA muoversi sono stati parecchi esponenti, su iniziativa del gruppo indipendente Liot, che riunisce centristi ed ex macronisti. Laè stata firmata da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Agenzia_Ansa : In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. Cariche della polizia in place de la Concor… - Antonio_Tajani : Riduzione delle tasse e aumento della crescita con la delega sulla riforma fiscale. Più commercio, turismo e lavoro… - Elisab5tta1 : RT @Tinca60roberta: ESATTAMENTE IL CONTRARIO DELLE PROMESSE MA OPZIONE DONNA È LA VOSTRA VERGOGNA @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @matteos… - Matti8Mattina : RT @DomaniGiornale: Il progetto di riforma del #Fisco del governo #Meloni è la restaurazione di un modello in cui ogni categoria ha la sua… -