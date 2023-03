Ricostruzione post-terremoto nel Lazio, l’assessora regionale Rinaldi: “Sarà la mia priorità” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – “Sono orgogliosa di iniziare questo percorso straordinario al fianco del presidente Rocca e alla sua squadra. Le deleghe che mi sono state affidate, i Lavori pubblici, le Politiche di Ricostruzione, la Viabilità e le Infrastrutture sono fondamentali e strategiche per la rinascita e il rilancio dei comuni delle aree interne del Lazio, uno degli obiettivi principali del mio mandato”. A parlare è la nuova assessora ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, che aggiunge: “Metterò tutte le mie competenze al servizio dei cittadini e lavorerò ogni giorno con determinazione e senza sosta, ascoltando le istanze dei nostri territori e delle loro comunità. Sarò un punto di riferimento per tutti i Comuni e gli ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – “Sono orgogliosa di iniziare questo percorso straordinario al fianco del presidente Rocca e alla sua squadra. Le deleghe che mi sono state affidate, i Lavori pubblici, le Politiche di, la Viabilità e le Infrastrutture sono fondamentali e strategiche per la rinascita e il rilancio dei comuni delle aree interne del, uno degli obiettivi principali del mio mandato”. A parlare è la nuova assessora ai Lavori pubblici, alle Politiche di, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione, Manuela, che aggiunge: “Metterò tutte le mie competenze al servizio dei cittadini e lavorerò ogni giorno con determinazione e senza sosta, ascoltando le istanze dei nostri territori e delle loro comunità. Sarò un punto di riferimento per tutti i Comuni e gli ...

