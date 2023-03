Riccione, tamponamento a catena in A14: morta una donna (Di venerdì 17 marzo 2023) commenta tamponamento a catena sulla A14 a Riccione. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Nell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza della galleria di Scacciano, in direzione Sud, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) commentasulla A14 a. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Nell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza della galleria di Scacciano, in direzione Sud, ...

