Riccardo, da Santa Marinella, a Avanti un altro: “Emozione bellissima. Bonolis? Uguale a come lo si vede in tv” (Di venerdì 17 marzo 2023) Santa Marinella – Ha 45 anni, fa il militare da 26, è originario di Andria (Puglia) ma è residente ormai da tempo a Santa Marinella. Ha una grande passione: la musica. E’ questa una breve presentazione di Riccardo Scamarcio, che l’altra sera è andat ad “Avanti un altro”, la celebre trasmissione condotta da Paola Bonolis. Nonostante i tanti impegni dovuti al lavoro ed alla vita privata, non ha mai smesso di coltivare il suo hobby musicale. Spesso infatti si esibisce nei locali, a varie feste, imitando soprattutto Adriano Celentano. Ma ha anche altri punti di riferimento, come Lino Banfi e Bombolo. Ha partecipato anche a diversi contest nazionali, ricevendo non pochi apprezzamenti da personaggi ben noti nel mondo artistico: è stato due ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– Ha 45 anni, fa il militare da 26, è originario di Andria (Puglia) ma è residente ormai da tempo a. Ha una grande passione: la musica. E’ questa una breve presentazione diScamarcio, che l’altra sera è andat ad “un”, la celebre trasmissione condotta da Paola. Nonostante i tanti impegni dovuti al lavoro ed alla vita privata, non ha mai smesso di coltivare il suo hobby musicale. Spesso infatti si esibisce nei locali, a varie feste, imitando soprattutto Adriano Celentano. Ma ha anche altri punti di riferimento,Lino Banfi e Bombolo. Ha partecipato anche a diversi contest nazionali, ricevendo non pochi apprezzamenti da personaggi ben noti nel mondo artistico: è stato due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Riccardo, da Santa Marinella, a Avanti un altro: “Emozione bellissima. Bonolis? Uguale a come lo si vede in tv” https:… - angelo_perfetti : Riccardo, da Santa Marinella, a Avanti un altro: “Emozione bellissima. Bonolis? Uguale a come lo si vede in tv”… - Ernesto29296958 : RT @VanniaGava: Da relitto industriale ad azienda di successo. Complimenti a #Cadel! Siamo a Santa Lucia di Piave e qui imprenditori lungim… - riccardo_z15 : iniziata la settimana santa del mio compleanno/viaggio a parigi, race week e eras tour. - VanniaGava : Da relitto industriale ad azienda di successo. Complimenti a #Cadel! Siamo a Santa Lucia di Piave e qui imprenditor… -