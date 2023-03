Riapre la Casa delle farfalle a Bordano  sabato 18 marzo 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 17 marzo 2023) Venti anni. Sono tanti? Sono pochi? Per una tartaruga marina non sono abbastanza per raggiungere la maturità; un cane invece ci arriva raramente. Una farfalla invece vola solo una settimana, quindi 20 anni sono un bel po’ di tempo. Vent’anni fa inaugurava la, che quest’anno festeggia di nuovo la cifra tonda: le serre apriranno per la ventesima volta al pubblico il 18 die rimarranno aperte tutti i giorni fino a ottobre (dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17). Nella primavera del 2003 apriva le serrande questa cosa piuttosto nuova e “strana”: era solo la seconda butterfly house a vedere la luce in Italia. Da allora laè cresciuta fino a rendereil luogo per ...