(Di venerdì 17 marzo 2023) “La scelta della Bce di un ulterioredeidi interesse non è la strada giusta da percorrere”, avverte l’eurodeputato di FdI- Ecr, Denis, membro della Commissione Econ, contestando le scelte della Lagarde. ”I fallimenti di alcune note banche americane come Silicon Valley”, le grandi difficoltà di “First Republic e la forte oscillazione alla quale è stata esposta Credit Suisse avrebbero dovuto suggerire prudenza – dice– ed invece, la scelta della Bce è stata quella di confermare l’ulterioredeidello 0,5”. “Un trend – mette in guardia l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – Ecr – che mette alae la, alle quali, gli Stati membri in questa fase ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : La #BCE decide di gettare benzina sul fuoco, confermando un rialzo dello 0.5% dei tassi. #CreditSuisse #SVB - mentecritica : Chi ha mutui a tasso variabile deve assolutamente valutare una rinegoziazione o una surroga. A quanto pare, l'infla… - AndreaF32653400 : @icebergfinanza Mi spieghi una cosa? Perché i tedeschi tiferebbero per il rialzo dei tassi? Non nuoce anche a loro? - SecolodItalia1 : Rialzo dei tassi, Nesci (FdI): contraccolpo per famiglie e consumatori. Crescita e ripresa economica a rischio… - sav_e_1410 : @LegaSalvini #Ultimenotizie!!! Forte rialzo in borsa dei titoli delle aziende che producono i pannelli di metano: -… -

In generalele banche, che beneficiano del salvataggio di First Republic e del nuovotassi di 50 punti base da parte della Bce. Deboli invece Tim ( - 0,75%), Leonardo ( - 0,88%) e ...Tra i titoli l'attenzione del mercato è ancora sui bancari , dopo la tempesta sulla svizzera Credit Suisse e la decisione della Bce di confermare l'annunciatotassi di 50 punti base. ...... con un impatto indiretto sull'indice Euribor su cui si calcola il costo della ratamutui ... strumenti per famiglie 7 Marzo 2023 In base alle previsioni da aprile in poi, in seguito al nuovo...

Bce, si infittiscono le voci di un rialzo dei tassi solo dello 0,25% - MilanoFinanza News Milano Finanza

Addirittura Sì. Altrimenti non si spiega la crisi della Silicon Valley Bank. Il rialzo dei tassi di interessi sta facendo saltare il comparto del capitale di rischio, la base del capitalismo digitale ...In generale rialzo le banche, che beneficiano del salvataggio di First Republic e del nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base da parte della Bce. Deboli invece Tim (-0,75%), Leonardo (-0,88%) e ...