Rialzo dei tassi di interesse: come cambiano i mutui (Di venerdì 17 marzo 2023) La Banca centrale europea ha comunicato la linea dura contro l'inflazione. A differenza di quanto si era pensato, ha deciso di aumentare di mezzo punto percentuale i tassi di interesse, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, il più alto dal 2007, quello sui depositi al 3% e quello sui prestiti marginali al 3,75%. L'articolo proviene da Inews24.it.

