Rhea Ripley | “Adoro il mio aspetto su WWE 2K23”

In una recente intervista con il podcast Checkpoint, Rhea Ripley ha fornito la sua analisi del gioco WWE 2K23 recentemente rilasciato da 2K Sports. Ripley ha elogiato la verosimiglianza della rappresentazione del gioco di se stessa e di tutto il The Judgment Day, sottolineando anche come i tatuaggi del corpo fossero fedeli alla realtà. Sull'aspetto generale dei personaggi del gioco: "Mi assomiglia esattamente, cammina esattamente come me. Ho Finn e Priest accanto a me. Dom non è stato ancora aggiunto, ma so che presto verrà introdotto. Sul suo aspetto personale all'interno del gioco: "È pazzesco vedere quanto sia azzeccato. Proprio come i miei tatuaggi. I miei tatuaggi sono nel gioco".

