Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Retegui, ecco le quattro squadre che bussano alla sua porta: Mateo Retegui è diventato il nome del momento, dopo la… - Milannews24_com : Si complica una possibile trattativa tra #Milan e #Retegui ?? Ecco il motivo ???? - Milannews24_com : #Retegui, il padre: «#Milan? Ecco come stanno le cose, Mateo…» - cmdotcom : 'Ecco perché Retegui del Tigre è l'eroe di cui la nazionale italiana ha bisogno' - sportli26181512 : 'Ecco perché Retegui del Tigre è l'eroe di cui la nazionale italiana ha bisogno': Gentile Procuratore, sono un semp… -

Milan e non solo:chi osserva Mateo ReteguiGià più di una settimana fa vi avevamo parlato delle possibili destinazioni di Mateonel campionato di Serie A. Piste che in queste ore stanno ...... Numero Jolly: Numero Superstar: Numeri del Superenalotto più ritardatariuna prima classifica ...obiettivo di tanti club italiani 16 Marzo Zerottonove Salerno, 'Da ultimo a leader': ...... mi permetto di dissentire! Abbiamo, invece, fortemente bisogno di calciatori come Mateoperché in questo momento storico nel nostro campionato scarseggiano attaccanti che possano fare la ...

Retegui, ecco le quattro squadre che bussano alla sua porta Calciomercato.com

4-3-3 / 3-5-2 Con il 4-3-3 Mancini potrebbe schierare Di Lorenzo, Bonucci (Scalvini), Acerbi, Spinazzola (Dimarco); Barella, Jorginho, Verratti; Politano (Berardi), Retegui (Gnonto), Chiesa(Grifo).Retegui Milan: tre big pronte a mettersi tra i rossoneri e il calciatore. Ecco le ultime sul futuro del capocannoniere... Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n.