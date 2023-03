Resident Evil 4 Remake | ritorna un classico dei videogiochi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il quarto episodio del celebre survival horror non ha subito l’usura del tempo, è ancora in grado di stupire e sedurre il moderno videogiocatore con le sue spettacolari atmosfere

4 Remake, la nuova versione della celebre opera di Capcom, uscirà ufficialmente il 24 marzo. Se ancora non avete prenotato una copia avete fatto bene, dato che potete trovare l'edizione ...Quando4 uscì su GameCube nell'ormai lontano 2005, il mondo intero capì di trovarsi di fronte a una pietra miliare dell'industria videoludica. Uno di quei titoli che, a distanza di quasi vent'...... ci sono Cyberpunk 2077, Dying Light 2 Stay Human, FIFA 23, Marvel's Midnight Suns scontati del 50% ; ma anche God of War, Horizon Zero Dawn,Village, Persona 5 Royal, GTA 5, Forza ...

Resident Evil 4 | Recensione – Più di un semplice remake! Tom's Hardware Italia

Resident Evil 4 Remake, la nuova versione della celebre opera di Capcom, uscirà ufficialmente il 24 marzo. Se ancora non avete prenotato una copia avete fatto bene, dato che potete trovare l’edizione ...Nonostante gli ottimi voti assegnati dalle recensioni di Resident Evil 4 Remake ora disponibili, la riproposizione del survival horror non sarebbe completamente esente da difetti e imperfezioni. In ...