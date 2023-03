Renato Zero, salgono a 5 i suoi show a Roma con una nuova data il 4 maggio 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) INARRESTABILE Renato Zero Zero A Zero – UNA SFIDA IN MUSICA MACINA SOLD OUT E AGGIUNGE UNA nuova data A Roma LA QUINTA AL PALAZZO DELLO SPORT GIOVEDÌ 4 maggio 2023 Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabile Renato Zero annuncia oggi una nuova data nella Capitale, in programma giovedì 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamenti Romani di Zero A Zero – UNA SFIDA IN MUSICA, la tournée nei palasport – prodotta da Tattica – che sta inanellando sold out su ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) INARRESTABILE– UNA SFIDA IN MUSICA MACINA SOLD OUT E AGGIUNGE UNALA QUINTA AL PALAZZO DELLO SPORT GIOVEDÌ 4Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e loda tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabileannuncia oggi unanella Capitale, in programma giovedì 4al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamentini di– UNA SFIDA IN MUSICA, la tournée nei palasport – prodotta da Tattica – che sta inanellando sold out su ...

