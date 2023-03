Renato Zero aggiunge una quinta data a Roma a fine tour Zero a Zero: ecco le info biglietti (Di venerdì 17 marzo 2023) Renato Zero ha aggiunto una quinta data a Roma a conclusione del suo tour Zero a Zero con il quale sta girando l’Italia: ecco quando e le info biglietti Dopo il trionfale debutto a Firenze (guarda il video e l’intervista) con quattro appuntamenti sold out (in cui ha chiamato sul palco anche una piccola fan) e lo show da tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabile Renato Zero annuncia oggi una nuova data nella Capitale, in programma giovedì 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport (compra i biglietti qui ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 marzo 2023)ha aggiunto unaa conclusione del suocon il quale sta girando l’Italia:quando e leDopo il trionfale debutto a Firenze (guarda il video e l’intervista) con quattro appuntamenti sold out (in cui ha chiamato sul palco anche una piccola fan) e lo show da tutto esaurito a Conegliano, un inarrestabileannuncia oggi una nuovanella Capitale, in programma giovedì 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport (compra iqui ...

SpettacoloEU : Renato Zero ha aggiunto una quinta data a Roma a conclusione del suo tour 'Zero a Zero' con il quale sta girando l'… - RadioDueLaghi : Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, Renato Zero annu… - chiaramondi : @_zeroincondotta 'Nei giardini che nessuno sa' di Renato Zero. Mi dispero proprio, ogni volta. - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Sale la febbre per Renato Zero, che firma un taxi a #Torino in attesa della prima delle due tappe torinesi del suo nuov… - Norma99405322 : @_zeroincondotta I giardini che nessuno sa, versione Renato Zero (non Pausini)