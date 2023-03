Reddito di Cittadinanza, Meloni dal palco della Cgil rivendica l’abolizione: “Unica possibilità per uscire dalla povertà è il lavoro” (Di venerdì 17 marzo 2023) Giorgia Meloni dal palco della Cgil rivendica la “Doverosa abolizione del Reddito di Cittadinanza” messa in atto dal suo governo. “Vogliamo – dice il premier – offrire ai poveri la possibilità di uscire dalla condizione di povertà e l’unico modo per farlo è il lavoro”. Poi continua: “Nemmeno nell’idea iniziale del M5s il Redito di Cittadinanza era considerato un vitalizio, era uno strumento transitorio…”, poi la domanda retorica: “C’è gente che lo ha preso per 3 anni, un giovane di 30 anni che prende il Reddito per 3 anni, a 33 anni è più ricco o più povero?”. Secondo Meloni il Reddito di Cittadinanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Giorgiadalla “Doverosa abolizione deldi” messa in atto dal suo governo. “Vogliamo – dice il premier – offrire ai poveri ladicondizione die l’unico modo per farlo è il”. Poi continua: “Nemmeno nell’idea iniziale del M5s il Redito diera considerato un vitalizio, era uno strumento transitorio…”, poi la domanda retorica: “C’è gente che lo ha preso per 3 anni, un giovane di 30 anni che prende ilper 3 anni, a 33 anni è più ricco o più povero?”. Secondoildi...

