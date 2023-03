Reddito di cittadinanza aumenta? Ecco per chi (Di venerdì 17 marzo 2023) Con il passaggio dal Reddito di cittadinanza all MIA, ossia la Misura d’inclusione attiva, le famiglie con figli riceveranno più soldi. La notizia è che le famiglie con minori stanno per cambiare le regole di calcolo del sostegno e dalla modifica ne dovrebbe risultare quindi un guadagno per la maggior parte delle famiglie. Reddito di cittadinanza aumenta. Ecco per chi- Formatonews.itSi assiste a un fenomeno molto importante, ossia si riduce la quota spettante ai figli ma allo stesso tempo aumenta l’importo dell’assegno unico. Cerchiamo di comprendere meglio lo scenario. Il calcolo e le famiglie Oggi i figli minorenni sono compresi nella scala di equivalenza, in quanto gli viene assegnato un valore pari a 0,2. Questo valore è molto importante ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Con il passaggio daldiall MIA, ossia la Misura d’inclusione attiva, le famiglie con figli riceveranno più soldi. La notizia è che le famiglie con minori stanno per cambiare le regole di calcolo del sostegno e dalla modifica ne dovrebbe risultare quindi un guadagno per la maggior parte delle famiglie.diper chi- Formatonews.itSi assiste a un fenomeno molto importante, ossia si riduce la quota spettante ai figli ma allo stesso tempol’importo dell’assegno unico. Cerchiamo di comprendere meglio lo scenario. Il calcolo e le famiglie Oggi i figli minorenni sono compresi nella scala di equivalenza, in quanto gli viene assegnato un valore pari a 0,2. Questo valore è molto importante ...

