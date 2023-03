“Recuperare e salvaguardare la qualità dei suoli”, domani la presentazione a Faicchio (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Recuperare e salvaguardare la qualità dei suoli” è titolo del progetto finalizzato alla mitigazione dei cambiamenti climatici nelle aree rurali del GAL Titerno che sarà presentato durante il workshop che si terrà domani, 18 marzo, alle ore 10 presso l’azienda agricola Terre di Leone in località Massa di Faicchio. Il progetto promosso da un partenariato pubblico-privato vede coinvolti l’Associazione Agronomi Senza Frontiere della Campania nel ruolo di capofila, i comuni di Faicchio, San Lorenzello e Pietraroja, l’Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA), numerose aziende agricole e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio con la partecipazione attiva del prof. Alessio Valente a cui è stata affidata la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “ladei” è titolo del progetto finalizzato alla mitigazione dei cambiamenti climatici nelle aree rurali del GAL Titerno che sarà presentato durante il workshop che si terrà, 18 marzo, alle ore 10 presso l’azienda agricola Terre di Leone in località Massa di. Il progetto promosso da un partenariato pubblico-privato vede coinvolti l’Associazione Agronomi Senza Frontiere della Campania nel ruolo di capofila, i comuni di, San Lorenzello e Pietraroja, l’Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA), numerose aziende agricole e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio con la partecipazione attiva del prof. Alessio Valente a cui è stata affidata la ...

