“Recessione per colpa della Bce” Lo sfogo del leghista Rinaldi

Nuova stangata sui mutui dopo la decisione della Bce di alzare i tassi anche a marzo per contrastare l'alta inflazione. La situazione economica europea è analizzata nel corso della puntata del 17 marzo di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, in compagnia di Antonio Rinaldi, eurodeputato della Lega: "Christine Lagarde ha sbagliato completamente la terapia. Sette-otto mesi fa ha iniziato a dire che questa inflazione sarebbe stata temporanea e non si sarebbe protratta nel tempo ed è un'inflazione diversa dalle solite inflazioni. Perché non è un'inflazione da domanda, ma importata per l'aumento delle materie prime e in particolare quelle energetiche. Alzare i tassi in questa maniera può provocare e provocherà una Recessione. Il problema della Lagarde è che ..."

