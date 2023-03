Recensione samsung a10

Leggi su 20migliori

(Di venerdì 17 marzo 2023) : Finalmente un buon dispositivo entry level IlGalaxy A10 è stato lanciato sul mercato nel 2019 come un dispositivo entry level. Ciò significa che non si aspetta di averlo come il top di gamma di, ma farà il lavoro senza dover spendere una fortuna. Vantaggi Il concetto di entry level diventa evidente nel prezzo. Questo dispositivo ha un prezzo di vendita al dettaglio di circa €139, il che lo rende un’opzione molto attraente per coloro che sono in cerca di un dispositivo di base senza voler spendere troppo. IlA10 ha un display abbastanza ampio di 6,2 pollici con risoluzione HD +. Questo rende la lettura, la visualizzazione di video e la navigazione sul web un piacere. Il dispositivo viene fornito con Android 9.0 Pie e One UI. IlA10 ha una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una ...