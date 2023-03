Real Sociedad-Roma 0-0, i giallorossi difendono il vantaggio dell’andata e si qualificano ai quarti di Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) La Roma stacca il pass per i quarti di finale di UEFA Europa League mantenendo il doppio vantaggio dell’andata nella trasferta con la Real Sociedad. La partita di ritorno termina 0-0, con la squadra di Mourinho che, ad eccezione di alcune occasioni, è riuscita a tenere il controllo del gioco, fermando le incursioni offensive degli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Lastacca il pass per idi finale di UEFAmantenendo il doppionella trasferta con la. La partita di ritorno termina 0-0, con la squadra di Mourinho che, ad eccezione di alcune occasioni, è riuscita a tenere il controllo del gioco, fermando le incursioni offensive degli ... TAG24.

