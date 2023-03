Real Sociedad-Roma 0-0, giallorossi ai quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) La Roma gioca a San Sebastian una gara solidissima e difende il 2-0 dell'Olimpico. Finisce 0-0 con i giallorossi che conquistano i quarti di Europa League. All'Anoeta la Roma non subisce praticamente nulla per tutto il primo tempo. Gol annullato a Smalling per fallo di mano. Nella ripresa gli spagnoli spingono ma Rui Patricio è sempre pronto. Oyarzabal colpisce una traversa da distanza ravvicinata. E l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. La Roma gestisce, finisce 0-0. giallorossi ai quarti di Europa LeagueQuesti i risultati del ritorno degli ottavi di Europa League: Betis-Manchester Utd (andata 1-4) 0-1, qual. Manchester United Fenerbahçe-Siviglia (0-2) 1-0, qual. Siviglia Friburgo-Juventus (0-1) 0-2, qual. Juventus Feyenoord-èhaktar (1-1) 7-1, qual. Feyenoord ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 marzo 2023) Lagioca a San Sebastian una gara solidissima e difende il 2-0 dell'Olimpico. Finisce 0-0 con iche conquistano idi Europa League. All'Anoeta lanon subisce praticamente nulla per tutto il primo tempo. Gol annullato a Smalling per fallo di mano. Nella ripresa gli spagnoli spingono ma Rui Patricio è sempre pronto. Oyarzabal colpisce una traversa da distanza ravvicinata. E l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. Lagestisce, finisce 0-0.aidi Europa LeagueQuesti i risultati del ritorno degli ottavi di Europa League: Betis-Manchester Utd (andata 1-4) 0-1, qual. Manchester United Fenerbahçe-Siviglia (0-2) 1-0, qual. Siviglia Friburgo-Juventus (0-1) 0-2, qual. Juventus Feyenoord-èhaktar (1-1) 7-1, qual. Feyenoord ...

