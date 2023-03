Real Madrid, Ancelotti: “Sarebbe bello affrontare il Milan nella finale di Istanbul” (Di venerdì 17 marzo 2023) Poche parole, ma in grado subito di infiammare gli animi dei tifosi del Milan. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, che con i rossoneri ha conquistato due volte la Champions League (2002/2003 e 2006/2007), ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’ideale per me Sarebbe affrontare il Milan nella finale di Istanbul e credo che lo sia anche per i tifosi. La strada, però, è ancora molto lunga”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Poche parole, ma in grado subito di infiammare gli animi dei tifosi del. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore delCarlo, che con i rossoneri ha conquistato due volte la Champions League (2002/2003 e 2006/2007), ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’ideale per meildie credo che lo sia anche per i tifosi. La strada, però, è ancora molto lunga”. SportFace.

