Rdc | Gubitosa | ' Meloni lo attacca ma non conosce numeri'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Al congresso della Cgil, Giorgia Meloni ha usato le solite bufale per attaccare il Reddito di cittadinanza. Il premier ha affermato che questa misura ha fatto 'proliferare il lavoro nero'. Sarebbe bastato leggere i dati dell'Istat per scoprire che è vero il contrario. Nel 2018, prima dell'introduzione del Rdc, i lavoratori irregolari in Italia erano 3 milioni 652mila; l'anno successivo, questi sono scesi di 57mila unità (3 milioni 586mila) e, ancora, nel 2020 si sono attestati a 2 milioni 926mila, -660mila rispetto al 2019. Prima di parlare, Meloni dovrebbe studiare. È a Palazzo Chigi ora, il tempo delle chiacchiere da bar è finito". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa.

