Rapina una donna e poi fugge, 23enne finito in manette (Di venerdì 17 marzo 2023) Rapina una donna e poi fugge, 23enne con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è finito in manette per Rapina Rapina una donna e poi fugge, 23enne preso dalla Polizia. Mercoledì mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato una donna che, chiedendo aiuto, stava inseguendo un uomo che aveva un cellulare in mano. I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno bloccato l’uomo poco distante accertando che lo stesso aveva spintonato la donna per sottrarle il cellulare per poi darsi alla ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)unae poicon precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, èinperunae poipreso dalla Polizia. Mercoledì mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato unache, chiedendo aiuto, stava inseguendo un uomo che aveva un cellulare in mano. I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno bloccato l’uomo poco distante accertando che lo stesso aveva spintonato laper sottrarle il cellulare per poi darsi alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il raid intorno alla stazione Centrale di Milano, dove la situazione è sempre più fuori controllo. Sei i feriti, du… - SiciliaReporter : Messina, rapina in un centro di accoglienza: fermata una 19enne - anzianazozzona : @chasingthestars Se dici che ci sta una rapina in corso non vengono? Dagli fuoco, prendilo a martellate! - dick_handley : @corezzimau @StefanoSplendo2 @PieroSansonetti Hai ragione, Mauro, penso che finiròo la serata su Prime dove ho salv… - salvatore3269 : RT @SCUtweet: A metà tempo #Szczesny nega l'1-0. #Vlahovic segna di rapina alla #Haaland ma in offside; di questi tempi fortunato come chi… -