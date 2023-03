Rapina in villa a Caravaggio, picchiato il proprietario (Di venerdì 17 marzo 2023) Caravaggio. Attimi di terrore nella mattinata di martedì (14 febbraio) a Caravaggio. Un uomo, sessantenne, rientrato in casa si è ritrovato di fronte due ladri che l’hanno malmenato prima di fuggire con contanti e gioielli. È successo in una villetta di via Campi, nell’area residenziale alle spalle dello stadio comunale. Il proprietario di casa ha incrociato i malviventi, con il volto coperto, che stavano per uscire dopo aver fatto razzia. Ha cercato di reagire ma i due gli sono saltati addosso: ne è nata una colluttazione, durante la quale sono stati sottratti anche cellulare e portafoglio al sessantenne, che ha riportato una ferita al capo. A chiamare i soccorsi è stato un vicino, allarmato dai rumori provenienti dall’abitazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del comando di Treviglio ma dei malviventi, i due e un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023). Attimi di terrore nella mattinata di martedì (14 febbraio) a. Un uomo, sessantenne, rientrato in casa si è ritrovato di fronte due ladri che l’hanno malmenato prima di fuggire con contanti e gioielli. È successo in una villetta di via Campi, nell’area residenziale alle spalle dello stadio comunale. Ildi casa ha incrociato i malviventi, con il volto coperto, che stavano per uscire dopo aver fatto razzia. Ha cercato di reagire ma i due gli sono saltati addosso: ne è nata una colluttazione, durante la quale sono stati sottratti anche cellulare e portafoglio al sessantenne, che ha riportato una ferita al capo. A chiamare i soccorsi è stato un vicino, allarmato dai rumori provenienti dall’abitazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del comando di Treviglio ma dei malviventi, i due e un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiamattia : RT @TolliVincenzo: 'Rapina nella villa di #Marchisio a Torino. Quattro persone, con il volto coperto, ARMATE DI PISTOLA e cacciavite, hanno… - QCanavese : RIVAROLO CANAVESE - Rapina nella villetta, il finto tecnico della Smat manda in ospedale una donna - immediatonet : Rapina alle Poste centrali di #Manfredonia, poi giovane scappa ma viene arrestato nella villa comunale - RisolutoOnline : Serbo assolto in appello dall'accusa di rapina in villa - Webmartetv : Siracusa | Rapina in una villa a Cassibile: svolta nelle indagini - -