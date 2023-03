Rapina due auto tra Fratta e San Pietro a Patierno: catturato a Secondigliano (Di venerdì 17 marzo 2023) Rapina un’auto a Frattamaggiore. Viene intercettato a Secondigliano, inseguito e bloccato dopo un inseguimento. A finire nei guai un 33enne napoletano con precedenti di polizia sottoposto a provvedimento di fermo. Rapina auto a Frattamaggiore: sorpreso e arrestato a Secondigliano dopo inseguimento Ieri notte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023)un’maggiore. Viene intercettato a, inseguito e bloccato dopo un inseguimento. A finire nei guai un 33enne napoletano con precedenti di polizia sottoposto a provvedimento di fermo.maggiore: sorpreso e arrestato adopo inseguimento Ieri notte gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agente_Lisa : Guardate la tecnica messa a punto da questi due rapinatori che, con la tecnica “dello specchietto”, a Milano, rubav… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Milano - Tentata rapina con sassate davanti al centro per minori non accompagnati che li ospita, presi due egiziani https:/… - FonteUfficiale : RT @FonteUfficialeN: Il direttore di un ufficio postale nel bolognese ha simulato una rapina in sede con due complici - PorcodelMolente : Due giovani arrestati a Parma per sequestro di persona e rapina - milanomagazine : A Bologna nel marzo 2020 è stata inscenata una rapina in un ufficio postale dal direttore stesso, il quale sarebbe… -