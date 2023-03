Ranking UEFA, Italia seconda nel 22/23: miglior stagione dal 14/15 (Di venerdì 17 marzo 2023) Con le partite di giovedì di Europa e Conference League si è conclusa un’altra settimana di coppe europee. Per l’Italia è stata ancora una volta una tre giorni di soddisfazioni: Inter e Napoli hanno strappato il pass per i quarti di finale di Champions League, mentre Roma, Juventus e Fiorentina hanno superato il turno, le prime L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Con le partite di giovedì di Europa e Conference League si è conclusa un’altra settimana di coppe europee. Per l’è stata ancora una volta una tre giorni di soddisfazioni: Inter e Napoli hanno strappato il pass per i quarti di finale di Champions League, mentre Roma, Juventus e Fiorentina hanno superato il turno, le prime L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

