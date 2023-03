Ranking Uefa | bene l’Italia che si conferma seconda in questa stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAROMA24 : ???? ?? Ranking #Uefa, #ASRoma al decimo posto: è record nella storia del club ?? - mirkonicolino : #SupercoppaItaliana allargata a 4 squadre, #Mondiale per club allargato a 32 squadre e nuovo torneo #UEFA annuale c… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Ranking UEFA, l’Italia sale al secondo posto nel 2022/23 superando la Germania: è la seconda migliore stagione di sempre… - Forno_Tv : RT @mayoraltitolare: La Roma (Campione in Europa) entra nella top 10 del ranking Uefa. - LorenzoFracassa : RT @LAROMA24: ???? ?? Ranking #Uefa, #ASRoma al decimo posto: è record nella storia del club ?? -

I giallorossi nelle ultime stagioni hanno fatto benissimo nelle competizioni internazionali e illi premia. La squadra di Mourinho è salita al decimo posto per la prima volta nella sua ...Dopo la tre giorni europea cambia anche il. Grazie al passaggio del turno di diverse squadre italiane - Inter, Milan e Napoli in Champions, Roma e Juventus in Europa League e Fiorentina in Conference - , l'Italia fa un bel balzo e ...I giallorossi, con il punto conquistato in casa della Real Sociedad, e con il punto bonus acquisito con il passaggio ai quarti di finale di Europa League, nelsopravanzano i nerazzurri ...

Ranking Uefa aggiornato al 17/03: sei italiane ai quarti Fantacalcio ®

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’UEFA ha aggiornato il proprio ranking dopo i match di Champions League ed Europa League che han visto protagonista anche la Juve. Ranking UEFA: la classifica ...Nella giornata odierna la Uefa ha diramato il ranking aggiornato dopo i passaggi di turno e le eliminazioni dagli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference. Risultato storico per la ...