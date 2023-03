Rally Messico 2023, Ott Tänak al comando dopo la SS2. Vicini Rovanperä e Lappi (Di venerdì 17 marzo 2023) Con una sessione, come si suol dire, breve ma intensa, ha avuto ufficialmente inizio il Rally del Messico 2023, terzo appuntamento della stagione dopo le gare a Montecarlo e in Svezia. Prima il consueto shakedown, poi le prime due speciali (Street Stage GTO 1 e 2) per stabilire la prima classifica, dove al comando troviamo l’estone Ott Tänak (1:54.2). Distacchi a dir poco ristretti tra i rivali, non a caso in seconda e terza posizione figurano i due finlandesi Kalle Rovanperä ed Esapekka Lappi, distanti appena (rispettivamente) 1.7 e 2.2 dal leader momentaneo. Quarto il belga Thierry Neuville (+2.8), quinto il francese Sébastien Ogier (+2.8) e sesto il britannico Elfyn Evans (+3.3). F1, le prove libere di Jeddah ci faranno capire se Sakhir sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Con una sessione, come si suol dire, breve ma intensa, ha avuto ufficialmente inizio ildel, terzo appuntamento della stagionele gare a Montecarlo e in Svezia. Prima il consueto shakedown, poi le prime due speciali (Street Stage GTO 1 e 2) per stabilire la prima classifica, dove altroviamo l’estone Ott(1:54.2). Distacchi a dir poco ristretti tra i rivali, non a caso in seconda e terza posizione figurano i due finlandesi Kalleed Esapekka, distanti appena (rispettivamente) 1.7 e 2.2 dal leader momentaneo. Quarto il belga Thierry Neuville (+2.8), quinto il francese Sébastien Ogier (+2.8) e sesto il britannico Elfyn Evans (+3.3). F1, le prove libere di Jeddah ci faranno capire se Sakhir sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MonteSan89 : RT @Italiaracing: Ex aequo tra Rovanperä e Lappi nello Shakedown del #RallyMexico terza prova stagionale del #WRC. - Italiaracing : Ex aequo tra Rovanperä e Lappi nello Shakedown del #RallyMexico terza prova stagionale del #WRC.… - theshieldofspo1 : Le parole del team principal della Toyota in vista del Rally del Messico. #TSOS // #WRC // #Toyota //… - iltornante : WRC | RALLY MESSICO 2023: INFO E ORARI TV - rallyssimo : Rally del Messico? Orari strani, ma guardiamolo qui.. -

WRC / Messico, SS2: Tänak protagonista a Guanajuato - FormulaPassion Al quarto posto, con lo stesso tempo, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, quest'ultimo a caccia di un successo che gli garantirebbe la settima vittoria nel Rally del Messico, divenendo così il pilota ... WRC, Rally del Messico: l'anteprima Sono appena 32 gli iscritti al Rally de Messico 2023 (8 in meno rispetto al 2020), in pratica restano sempre pochi gli equipaggi in gara nella "carrera mexicana", che nel 2019 erano stati solo 23. ... Rally Messico: Lappi e Rovanpera i più rapidi nello shakedown, il via nella notte italiana Dopo il successo di Ott Tanak sulle nevi della Svezia, il mondiale WRC cambia completamente clima trasferendosi sugli sterrati del Rally Messico. La Toyota cercherà di tornare al successo affiancando a Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans il rientrante Sebastien Ogier , già vincitore del Montecarlo. La Hyundai, invece, accanto ai ... Al quarto posto, con lo stesso tempo, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, quest'ultimo a caccia di un successo che gli garantirebbe la settima vittoria neldel, divenendo così il pilota ...Sono appena 32 gli iscritti alde2023 (8 in meno rispetto al 2020), in pratica restano sempre pochi gli equipaggi in gara nella "carrera mexicana", che nel 2019 erano stati solo 23. ...Dopo il successo di Ott Tanak sulle nevi della Svezia, il mondiale WRC cambia completamente clima trasferendosi sugli sterrati del. La Toyota cercherà di tornare al successo affiancando a Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans il rientrante Sebastien Ogier , già vincitore del Montecarlo. La Hyundai, invece, accanto ai ... WRC / Messico, SS2: Tänak protagonista a Guanajuato FormulaPassion.it WRC / Rally Messico, SS2: Tänak subito in vetta a Guanajuato Al quarto posto, con lo stesso tempo, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, quest’ultimo a caccia di un successo che gli garantirebbe la settima vittoria nel Rally del Messico, divenendo così il pilota ... Shakedown Rally Mexico 2023: stesso tempo per Rovanpera e Lappi Sébastien Ogier – che può battere il record del maggior numero di vittorie al Rally del Messico questo fine settimana – ha avuto un piccolo brivido, sfiorando un muro durante il primo giro sullo shake ... Al quarto posto, con lo stesso tempo, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, quest’ultimo a caccia di un successo che gli garantirebbe la settima vittoria nel Rally del Messico, divenendo così il pilota ...Sébastien Ogier – che può battere il record del maggior numero di vittorie al Rally del Messico questo fine settimana – ha avuto un piccolo brivido, sfiorando un muro durante il primo giro sullo shake ...