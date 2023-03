Rai: il nome nuovo è quello di Maria Elena Boschi (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo strano intreccio delle nomine può portare Boschi alla vigilanza Rai Domani, di Stefano Iannacone, pag. 2 Un intreccio di poltrone rischia di rallentare le nomine, dal parlamento agli enti pubblici, previste a stretto giro. Il caso del presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, esploso in settimana, può scornpaginare gli accordi che sembravano già conclusi. A cominciare dalla presidenza della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, meglio nota come vigilanza Rai, la più appetita tra tutte. Martedì è prevista la convocazione della prima seduta, seppure non ancora formalizzata. Ma cosa c’entra l’Istat con viale Mazzini? Per capire il puzzle occorre mettere insieme i fatti. Nei giorni scorsi, la maggioranza si è resa conto, con ingiustificabile sorpresa, di non avere i numeri nelle commissioni affari costituzionali di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo strano intreccio delle nomine può portarealla vigilanza Rai Domani, di Stefano Iannacone, pag. 2 Un intreccio di poltrone rischia di rallentare le nomine, dal parlamento agli enti pubblici, previste a stretto giro. Il caso del presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, esploso in settimana, può scornpaginare gli accordi che sembravano già conclusi. A cominciare dalla presidenza della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, meglio nota come vigilanza Rai, la più appetita tra tutte. Martedì è prevista la convocazione della prima seduta, seppure non ancora formalizzata. Ma cosa c’entra l’Istat con viale Mazzini? Per capire il puzzle occorre mettere insieme i fatti. Nei giorni scorsi, la maggioranza si è resa conto, con ingiustificabile sorpresa, di non avere i numeri nelle commissioni affari costituzionali di ...

