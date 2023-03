Quota 103, la pensione anticipata a 62 anni: a chi spetta l'assegno pieno? Quanto si perde? Requisiti e importi (Di venerdì 17 marzo 2023) Pensioni, Quota 103: l'Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla pensione anticipata... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 marzo 2023) Pensioni,103: l'Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo deglirelativi alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristin28310623 : RT @Tinca60roberta: OPZIONE DONNA, QUOTA 103 QUOTA 41 REDDITO CITTADINANZA, SBARCHI... SIETE PARTITI CON IL PIEDE SBAGLIATO PRESIDENTE HA D… - Alessan83492964 : RT @FuncatGrazia: Per Quota 103 il @MEF_GOV i fondi li trova e per il ripristino della vera #opzionedonna? Dopo mesi di attesa e di prese i… - cip1964 : RT @Tinca60roberta: OPZIONE DONNA, QUOTA 103 QUOTA 41 REDDITO CITTADINANZA, SBARCHI... SIETE PARTITI CON IL PIEDE SBAGLIATO PRESIDENTE HA D… - Daniele89180295 : RT @Elisab5tta1: @GiorgiaMeloni ancora quota 103 per accontentare la Lega? E poi per il @MEF_GOV non si sono i fondi per #opzionedonna - giampa201 : RT @FuncatGrazia: Per Quota 103 il @MEF_GOV i fondi li trova e per il ripristino della vera OD? Dopo mesi di attesa e di prese in giro è gr… -