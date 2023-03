Questa raccolta firme per riformare la legittima difesa si è conclusa nel 2016 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un lungo post in cui si parla di un referendum sulla legittima difesa. Il post sostiene che «presso l’UFFICIO SEGRETERIA o ANAGRAFE del vostro comune di residenza é possibile firmare per un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni». La scadenza della raccolta sarebbe metà maggio. Nel testo si legge anche che «nella proposta di legge sarà potenziata la tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni e i propri cari». Nel testo viene inoltre sottolineato che «i partiti, giornali e televisioni non ne stanno dando assolutamente notizia». Si tratta di un contenuto che circola online dal 2016, presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo veicola una ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un lungo post in cui si parla di un referendum sulla. Il post sostiene che «presso l’UFFICIO SEGRETERIA o ANAGRAFE del vostro comune di residenza é possibile firmare per un referendum di iniziativa popolare sulladella casa e dei beni». La scadenza dellasarebbe metà maggio. Nel testo si legge anche che «nella proposta di legge sarà potenziata la tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni e i propri cari». Nel testo viene inoltre sottolineato che «i partiti, giornali e televisioni non ne stanno dando assolutamente notizia». Si tratta di un contenuto che circola online dal, presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo veicola una ...

