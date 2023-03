Quentin Tarantino: il suo ultimo film, The Movie Critic, sarà un sequel di C'era una volta a... Hollywood? (Di venerdì 17 marzo 2023) A quanto anticipato, il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino sarà ambientato negli anni '70 e nel mondo del cinema di Los Angeles, proprio come C'era una volta a... Hollywood; e se si trattasse del sequel? Se quanto anticipato è corretto, il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino si intitolerà The Movie Critic, avrà una protagonista femminile e sarà ambientato nella Hollywood dei primi anni '70. Possibili assonanze con la precedente fatica, C'era una volta a... Hollywood?, che farebbero ipotizzare l'arrivo di una sorta di sequel. The Movie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) A quanto anticipato, il decimo ediambientato negli anni '70 e nel mondo del cinema di Los Angeles, proprio come C'era unaa...; e se si trattasse del? Se quanto anticipato è corretto, il decimo edisi intitolerà The, avrà una protagonista femminile eambientato nelladei primi anni '70. Possibili assonanze con la precedente fatica, C'era unaa...?, che farebbero ipotizzare l'arrivo di una sorta di. The...

