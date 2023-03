Quella volta che Checco Zalone invitò a pranzo Giorgia Meloni | «Le ho chiesto se aveva intolleranze oltre a quelle che già conoscevamo»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo Luca Medici, in arte, il male del secolo «è il narcisismo. Oggi si può dire tutto, anche troppo. Si dà voce a chi non lo merita». Nell’intervista che rilascia oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera sostiene che «il nostro specchio di Narciso è il telefonino. Sto cominciando a pensare a un film su questo tema: il narcisismo di massa». Dice che la produzione del suo ultimo film, Tolo Tolo, «è durata un anno ed è stata devastante dal punto di vista fisico e mentale. Ho passato un anno tra i migranti. Poi scrissi la canzone finale sulla cicogna strabica che decide il destino dei bambini tra chi nasce in Occidente e chi in Africa». Dice che è nato nel 1977 e la primaha votato nel 1996. La sua preferenza è andata Berlusconi «cheha perso. Poi non mi ricordo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZuccheroSugar : Quella volta che mi sono fatto convincere da una bella donna a suonare “Donne” dopo 25 anni… Le donne con-vincono.… - Poesiaitalia : Quella volta che Dostoevskij fu quasi ammazzato. Sul blog di @oggisettimanale trovate la lettera della “quasi” mor… - alenoaale : @barbarab1974 Vedremo, la Francia non è più quella di una volta - f_hassel : @ViolaMilano Raccontaci di quella volta che ti ha messo il medio nel culo e alla domanda su cosa stesse facendo ha… - mariacarla1963 : RT @giuslit: Un mese fa abbiamo deciso di correre a 200 km/h e l'abbiamo sbandierato ai quattro venti. Poi la strada è diventata viscida ma… -

Unain funzione, la miniera necessiterà di 60 - 70 milioni annui di spese operative e ci ... non solo"green" a soffrirne. Il maggior riciclo di materie prime può infatti coprire solo una ...... rivelando un'attività sorprendentemente varia e a tratti persino più vivace diche si ... La fase non - Rem è a suasuddivisa in 4 stadi. Il primo rappresenta il passaggio dalla veglia al ......che Ball salti interamente la stagione 2023 - 24 dopo aver già persoattualmente in corso, rimandando quindi all'autunno del 2024 il suo eventuale ritorno sul parquet questa, si spera, ...

Sarah Ferguson racconta: «Quella volta in cui fui arrestata con Lady Diana» Vanity Fair Italia

per potersi prendere e portare a casa un pezzetto di questo Napoli delle meraviglie che già pregusta uno stadio pieno per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Quella con il Milan è ...Il problema è che ogni volta che io devo andare a casa mia sono costretta a ... Pensi che io avrei anche il diritto di portarci la macchina ma lascio perdere. E vado ormai in quella casa il meno ...