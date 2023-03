"Quella la mangio viva!": brutale fuorionda contro Lorella Cuccarini (Di venerdì 17 marzo 2023) A distanza di quasi dieci giorni dall'intervista di Heather Parisi a Belve - il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 -, se ne continua a parlare. E non solo per il fatto che la Parisi, terminata la registrazione, è stata fermata dall'ufficiale giudiziario che la ha costretta a pagare, così su due piedi, quanto dovuto a Lucio Presta in seguito a una causa vinta dall'agente televisivo. Già, perché ora a creare più di un grattacapo alla Parisi è un fuorionda, piuttosto imbarazzante, su Lorella Cuccarini, sua arcigiurata nemica. La Fagnani, durante l'intervista, la ha più volte stuzzicata sulla rivalità con Lorella, ma Heather ha sempre nicchiato: "Stringiamo... non ho mai visto nessuna come rivale", ha affermato in favor di telecamera. Peccato che una volta terminata la registrazione, dopo essere tornata nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) A distanza di quasi dieci giorni dall'intervista di Heather Parisi a Belve - il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 -, se ne continua a parlare. E non solo per il fatto che la Parisi, terminata la registrazione, è stata fermata dall'ufficiale giudiziario che la ha costretta a pagare, così su due piedi, quanto dovuto a Lucio Presta in seguito a una causa vinta dall'agente televisivo. Già, perché ora a creare più di un grattacapo alla Parisi è un, piuttosto imbarazzante, su, sua arcigiurata nemica. La Fagnani, durante l'intervista, la ha più volte stuzzicata sulla rivalità con, ma Heather ha sempre nicchiato: "Stringiamo... non ho mai visto nessuna come rivale", ha affermato in favor di telecamera. Peccato che una volta terminata la registrazione, dopo essere tornata nel ...

