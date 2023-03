(Di venerdì 17 marzo 2023) : si parlerà dei casi di Alice Neri e Liliana Resinovich Venerdì 17, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Alice Neri, 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che il 18 novembre dello scorso anno è stata trovata carbonizzata nel bagagliaiosua macchina. Un dettaglio su cui gli inquirenti cercano di far luce è relativo al terzo uomo: un collega di lavoro che Alice incontrò nel corsosua ultima mattina. Cosa successe tra i due? Leggi anche: Meloni incontra superstiti e parenti delle vittimetragedia di Cutro Al centro, anche la storia di Liliana Resinovich. Per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di oggi, 17 marzo - MariaTe33399873 : RT @pergliamiciLuna: RUBATE I CELL ALLE NONNE ALLE ZIE AI PARENTI DI QUARTO GRADO FORZA MUOVETEVI???????????? SMS AL 477 000 2 DANIELE??????????????????… - falsahh : RT @pergliamiciLuna: RUBATE I CELL ALLE NONNE ALLE ZIE AI PARENTI DI QUARTO GRADO FORZA MUOVETEVI???????????? SMS AL 477 000 2 DANIELE??????????????????… - pergliamiciLuna : RUBATE I CELL ALLE NONNE ALLE ZIE AI PARENTI DI QUARTO GRADO FORZA MUOVETEVI???????????? SMS AL 477 000 2 DANIELE?????????????????? #oriele - AngeloCivico : Giambruno su Rete4, in quale collocazione ? Tutte le sere gli spazi sono occupati e Giordano, Del Debbio, Porro e Q… -

... più che altro richieste di maggiore attenzione sui falli rivolte aluomo. Che stavolta non ... Wijnaldum non è stato purtroppo indi sostituirlo degnamente. Anche l'impiego di Belotti al ...Dopo 18 ore svegli, impieghiamo da undi secondo a mezzo secondo in più per reagire a uno ... I ricercatori, poi, sono stati indi collegare questi problemi ad anomalie strutturali molto ...Ma chi l'ha detto che la Ferrari non è più indi stabilire record Ieri pomeriggio è arrivato un primato perla Rossa di Leclerc, ahimè ...il suo compagno di squadra Sainz è scivolato al...

Quarto Grado, le anticipazioni del 17 marzo Mediaset Infinity

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “Buongiorno, mamma! Seconda stagione”.Venerdì 17 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a ...