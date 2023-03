Quarto | 90 dosi di cocaina in vano segreto dello scooter

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nascondeva 90diin un, invisibile ai più, creato ad arte nello: in totale 34 grammi, fermato a90di, nascosti in uncreato ad arte nel suo, lo hanno fermato a. Invisibile all’occhio meno allenato, il nascondiglio era stato ricavato sotto alla pedanadi V. A., un 34enne del rione Traiano, già noto alle forze dell’ordine I carabinieri della tenenza dilo hanno fermato durante un controllo alla circolazione. Lo hanno perquisito e hanno ispezionato con attenzione il motociclo. Nella “tasca” artigianale ricavata, 34 grammi di ...

Quarto: sotto la pedana dello scooter novanta dosi di cocaina ilmattino.it

Il vano segreto è stato però scoperto dai carabinieri, che hanno ispezionato minuziosamente il mezzo e hanno trovato la droga, già divisa in dosi per lo spaccio. In manette Vincenzo Abbate, 34enne già ...90 dosi di cocaina, nascosti in un vano creato ad arte ... I carabinieri della tenenza di Quarto lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione. Lo hanno perquisito e hanno ispezionato con ...