Quarti di finale Europa League 2022-23 | Juve-Sporting Lisbona

Ci sono buone possibilità che una squadra italiana torni indi Champions League . Il sorteggio andato in scena a Nyon ha decretato gli accoppiamenti per ididella massima competizione Europea . Le italiane in corsa sono Inter , Milan e Napoli . Sarà derby italiano tra queste due ultime, mentre l'Inter se la vedrà con il Benfica . L'andata ...Tre squadre aidiè comunque un fatto molto importante per il nostro calcio".NYON (SVIZZERA) - Ci siamo, oggi (venerdì 17 marzo) alle 14 a Nyon , in Svizzera , andranno in scena i sorteggi per ididi Conference League , con la Fiorentina che scoprirà il suo avversario. La squadra di Vincenzo Italiano si è qualificata dopo aver eliminato nel doppio confronto degli ottavi di ...

Champions League, il sorteggio dei quarti di finale Agenzia ANSA

Oggi infatti, alle ore 13:00, si terranno i sorteggi che organizzeranno i quarti di finale della manifestazione, e le insidie non sono certo poche per le italiane. il Manchester United rappresenta ...L’Inter torna in Portogallo, dopo il Porto c’è il Benfica che sta dominando il campionato e che in autunno ha vinto il girone con Psg e Juventus: in questi quarti di finale sarà l’unica riedizione di ...