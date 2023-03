Quarti di finale Conference League 2022-23 | Lech Poznan-Fiorentina | Gent-West Ham e Basilea-Nizza

(Di venerdì 17 marzo 2023) A Nyon il sorteggio deididiche si giocheranno il 13 e 20aprile. Ricordiamo che per idinon sono previsti da regolamento vincoli di nessun genere e si potranno incontrare squadre della stessa nazione e squadre che hanno giocato nello stesso girone. Per lasorteggio favorevole InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : E SIAMO AI QUARTI DI FINALE! ???? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - juventusfc : Ai Quarti di Finale #UEL la Juventus affronterà lo @Sporting_CP ?? - ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - SalAllocca_17 : RT @juventusfc: Ai Quarti di Finale #UEL la Juventus affronterà lo @Sporting_CP ?? - SerieA : ??#UECLdraw?? ?? Quarti di finale ???? @acffiorentina ?? @LechPoznan ???? -

Sarà derby aididi Champions , non quello tutto milanese con l' Inter , ma quello italiano col Napoli. Per i tifosi del Milan un tuffo nel passato remoto, col ricordo delle grandi sfide tra Maradona ...Sarà dunque lo Sporting di Lisbona l'avversario dei bianconeri aididi Europa League . Questo ha stabilito l'urna dell'Uefa a Nyon. Portogallo e ancora Portogallo nel destino della ...Juventus - Sporting Lisbona e Feyenoord - Roma neididi Europa League. Nei sorteggi a Nyon l'urna regala il replay delladella Conference League per i giallorossi, che ritroveranno gli olandesi dopo il successo della scorsa ...

Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli Corriere dello Sport

Dopo il Benfica nella fase a gironi della Champions, c'è ancora un'insidia portoghese sul percorso della Juventus in Europa League: l'urna di Nyon ha accoppiato i bianconeri con lo Sporting per i ...Ma, anche qui, andiamo per ordine. Incroci L’urna di Nyon ha disegnato i seguenti quarti di finale. Da una parte del tabellone Manchester United-Siviglia e Juventus-Sporting Lisbona; dall’altra Bayer ...