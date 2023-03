Quarti di finale Conference League 2022 2023 | date andata e ritorno

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ididisi avvicinano e per questo motivo è il momento giusto per scoprire quali siano ledidi questo doppio confronto che vale il pass per le semifinali. Eliminata la Lazio, ma tra le migliori otto c’è la Fiorentina, che punta a ripetere le gesta della Roma arrivando fino in fondo nella competizione. Il primo step è quello di superare idi: non è ancora stato stabilito l’accoppiamento e dunque la rivale, ma i viola sanno già in che giorni e in quali orari giocheranno. Nel dettaglio,fissata per giovedì 13 aprile, quattro partite tutte con calcio d’inizio alle ore 21 salvo avvisi diversi dall’Uefa, ...

NYON (SVIZZERA) - Dopo la qualificazione ottenuta agli ottavi dicontro Real Sociedad e Friburgo, Roma e Juventus attendono il sorteggio per conoscere le avversarie deididi Europa League. La sfida di andata è in programma il 13 aprile, quella di ritorno è prevista il 20 aprile.A Nyon è l'ora dei sorteggi per Champions, Europa e Conference League . Sei le squadre italiane che conosceranno le avversarie neidi. Inter, Milan e Napoli in Champions League, Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. Il sorteggio di oggi, integrale e senza paletti, è l'ultimo della ...È il giorno dei sorteggi deididelle coppe europee: ecco tutte le squadre, le regole e le date delle prossime partite di Champions, ...

Champions League, attesa per il sorteggio dei quarti di finale Agenzia ANSA

Le sfide dei quarti di finale si giocheranno il 10 e 11 aprile l'andata, il 17 e 18 aprile il ritorno. Insieme agli incroci dei quarti verrà sorteggiato anche un tabellone in stile tennistico con gli ...