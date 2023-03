Quarti di coppa | ora l' Europa del calcio teme che gli ultras possano guastarli e c' è un super Milan - Napoli

(Di venerdì 17 marzo 2023) - E' allarme ultrà dopo i sorteggi per idi finale delle coppe europee con sei squadre italiane impegnate nelle tre competizioni. Il Viminale è in allerta. A Roma attesi gli olandesi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 2 - Il #Napoli affronterà una avversaria italiana in competizione europee per la seconda volta; l’unico precedente… - gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - vtr74 : RT @Luca_Cilli: In coppa è davvero una gran bella @acffiorentina ?? Prova autorevole e di personalità, finalmente continua nei risultati ma… - BlackNBlueClock : @wazzaCN meglio uscire ai quarti col Benfica così possiamo concentrarci su campionato e coppa italia, naturalmente molto più importanti -

O famo strano. O famo italiano. Ma in Europa. Milan - Napoli,di Champions, ennesima sfida casalinga. Nella storia dei vari tornei europei ci sono venti incroci tra club italiani, dalladei Campioni - Champions allaUefa - Europa League, ......ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana delladel ... Neidi finale Bebe ha continuato la sua marcia battendo con il punteggio di 15 - 5 la ...Il sorteggio per idi finale di Champions League si è consumato da pochissime ore, ma si è già detto e scritto ... Era il primo turno diUEFA e in quella squadra militava Kaiafas, scarpa d'...

Sorteggi Champions League, Milan-Napoli e Benfica-Inter ai quarti Sky Sport

E' allarme ultrà dopo i sorteggi per i quarti di finale delle coppe europee con sei squadre italiane impegnate nelle tre competizioni. Il Viminale è in allerta. A Roma attesi gli olandesi del Feyenord ...

Kerttu Niskanen si è aggiudicata la 10 km femminile in tecnica classica valida per il circuito di Coppa del Mondo di Sci di Fondo a Falun ... Giù dal podio la statunitense Jesse Diggins, quarta a 316 ...