Quarti di Champions, Inter e Milan alle urne: cosa succede con l’andata in casa per entrambe. La decisione spiazzante della Uefa (Di venerdì 17 marzo 2023) cosa succederebbe se Inter e Milan venissero sorteggiate dall’urna dei Quarti di Champions, come rispettive prime? La decisione inevitabile della Uefa. Come tutti sanno ormai il fascino della Champions League regala emozioni infinite e sogni proibiti alle squadre arrivate fino a questo punto della manifestazione più ambita a livello calcistico. Dopo ben diciotto anni è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 17 marzo 2023)rebbe sevenissero sorteggiate dall’urna deidi, come rispettive prime? Lainevitabile. Come tutti sanno ormai il fascinoLeague regala emozioni infinite e sogni proibitisquadre arrivate fino a questo puntomanifestazione più ambita a livello calcistico. Dopo ben diciotto anni è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simeonegiovanni : Notte storica… Ai quarti di Champions! ????? Continuiamo insieme su questa strada e con ambizione! ?? #UCL - ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: Lancio da capogiro di Wesley, stop a seguire SPAZIALE di Samuel che corre verso la porta e con il collo esterno fulmin… - Peter0650699966 : @IlarioDiGiovamb Ora testa al derby per arrivare quarti dai dai che uscendo con l’AZ ilMAESTRO Sarri in champions se la gioca ???????? -