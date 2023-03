Quarti Champions League 2023: il sorteggio in diretta, Benfica-Inter e derby Milan-Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Benfica-Inter e Milan-Napoli. Questo l'esito dell'urna di Nyon, dove, nella mattina di oggi, venerdì 17 marzo, si sono tenuti i sorteggi dei Quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. I... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023). Questo l'esito dell'urna di Nyon, dove, nella mattina di oggi, venerdì 17 marzo, si sono tenuti i sorteggi deidi finale dell'edizione 2022/della. I...

