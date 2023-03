Quante novità per Arbitrum: lancio del token, airdrop e molto altro (Di venerdì 17 marzo 2023) L’annuncio tanto atteso da mesi è finalmente arrivato: Arbitrum lancerà un suo token $ARB e ha previsto un airdrop per tutti coloro che rispettano i seguenti requisiti. Cos’è Arbitrum? Si tratta di una soluzione layer 2 che rende scalabile la blockchain Ethereum, elimina i rallentamenti delle transazioni e abbatte in modo sostanziale i costi di gas fee. Ecco i requisiti necessari per ottenere l’airdrop: 1. Avere utilizzato il Bridge ufficiale “Arbitrum One” 2. Avere eseguito più transazioni su Arbitrum negli ultimi mesi 3. Condotto transazioni oltre i 10.000 dollari 4. Depositato più di 10.000 dollari di liquidità su rete Arbitrum 5. Avere eseguito più di 4 transazioni generiche o interagito con Smart ContractsImportante: non è necessario avere ... Leggi su blockworld (Di venerdì 17 marzo 2023) L’annuncio tanto atteso da mesi è finalmente arrivato:lancerà un suo$ARB e ha previsto unper tutti coloro che rispettano i seguenti requisiti. Cos’è? Si tratta di una soluzione layer 2 che rende scalabile la blockchain Ethereum, elimina i rallentamenti delle transazioni e abbatte in modo sostanziale i costi di gas fee. Ecco i requisiti necessari per ottenere l’: 1. Avere utilizzato il Bridge ufficiale “One” 2. Avere eseguito più transazioni sunegli ultimi mesi 3. Condotto transazioni oltre i 10.000 dollari 4. Depositato più di 10.000 dollari di liquidità su rete5. Avere eseguito più di 4 transazioni generiche o interagito con Smart ContractsImportante: non è necessario avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annarosacosta : @robyriccio77 Da quanti anni l'Inter non perde 8 partite su 26? E quante volte è successo nella sua storia?È una st… - Giornaleditalia : Felicissima Sera 2023: quante puntate, ospiti, cast, anticipazioni e novità - teostardo : @umbaciodelivery chissà quante altre novità ci attendono prima che ci abbandoni - Marco13710687 : @noemiromano_ Ma quante novità! Non so se sia menzonia che NATHAN FALCO AVRÀ DI NUOVO UN FRATELLINO HO SORELLINA BRIATORE? - infoitscienza : Google rilascia Android 14 DP2: quante novità! -

Apple Music Classical sulla rampa di lancio, tutto quello che c'è da sapere ...ascoltare il concerto per violoncello di Dvorak Quante orchestre diverse lo hanno suonato Quante ... Riassumendo le novità Ecco in breve le cose da sapere per quanto riguarda Apple Music Classical : è ... "Quei migranti arrivano in volo ". Malta accusa una compagnia aerea siriana Un fenomeno recente, notato da circa un anno, e che sta rappresentando una novità nello studio del ... " La prima domanda che noi europei dobbiamo porci è: quante persone devono morire prima che tutti ... Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 16 a mercoledì 22 marzo Quante cose succedono in una città che legge Tra qualche giorno partirà la newsletter del Patto ... Novità editoriali per lettori e lettrici da 0 a 6 anni. Gli incontri sono indirizzati a bibliotecari ... ...ascoltare il concerto per violoncello di Dvorakorchestre diverse lo hanno suonato... Riassumendo leEcco in breve le cose da sapere per quanto riguarda Apple Music Classical : è ...Un fenomeno recente, notato da circa un anno, e che sta rappresentando unanello studio del ... " La prima domanda che noi europei dobbiamo porci è:persone devono morire prima che tutti ...cose succedono in una città che legge Tra qualche giorno partirà la newsletter del Patto ...editoriali per lettori e lettrici da 0 a 6 anni. Gli incontri sono indirizzati a bibliotecari ... BMW, quante novità: da nuova Serie 5 a i5 berlina, Touring e iX2 Auto.it