Quando il cancro colpisce i giovani

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una diagnosi di tumore: una delle esperienze più devastanti che possano capitare nella vita di una persona. Ma se la diagnosi arriva in etàle, agli adolescenti o aiadulti che stanno appena iniziando a costruire il proprio percorso di vita, di studio, di lavoro o di formazione di una famiglia, la deflagrazione psicologica e fisica è ancora più grave e devastante dila stessa cosa succede a un adulto già strutturato. E’ proprio per questo motivo che Humanitas ha intrapreso il programma AYA (Adolescents and Young Adults) una delle prime esperienze in Italia dedicata ai pazienti oncologici dai 16 ai 39 anni e realizzata anche grazie a fondi di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Inaugurato nel 2018 nel Cancer Center di Humanitas, il programma accompagna i malati provando a colmare il gap clinico (diagnostico e ...