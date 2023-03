Quando giocano Sinner-Alcaraz ad Indian Wells | orario possibile in Italia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tanti appassionati di tennis si chiedono in queste ore, in occasione della semifinale ad. Partita decisamente attesa tra i due talenti più promettenti del circuito. Uno scontro trae Spagna che ha regalato già vere e proprie battaglie bellissime, come quella di Wimbledon,a trionfare è statoal termine di un match di rara intensità (prima di arrendersi a Djokovic, conquistando però i primi due set), senza dimenticare l’incontro epico agli US Open. Forse il rimpianto più grande nella carriera del nostro tennista, con sconfitta al quinto set dopo aver sciupato la ghiottissima occasione di vincere in occasione di un match point. Proviamo a capire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Delugas1987 : RT @valeriarena: Siamo sempre lì, vinceremo in Europa quando smetteremo di pensare che ci sia una forza primordiale che ci vuole male, pens… - valeriarena : Siamo sempre lì, vinceremo in Europa quando smetteremo di pensare che ci sia una forza primordiale che ci vuole mal… - CatapanoLuigi3 : @Aderix3 Guarda che loro hanno una bella rosa, quando li affrontammo noi avevano anche Enzo, e giocano un calcio molto bello - fanpage : Juventus-Sporting Club e Feyenoord-Roma sono i quarti di finale di #EuropaLeague sorteggiati a Nyon - frasc77 : @montecristo1610 @Chiariello_CS Se hai sofferto col Milan pensa quanto avresti sofferto con squadre ancora più fort… -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Occhi puntati sugli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa stabiliti dal sorteggio di Nyon, ma non solo. Bisogna anche vederesi giocheranno le sfide fra le otto migliori del torneo , che si sfideranno come sempre in un confronto fra andata e ritorno. I quarti di finale di Champions League sono in programma in aprile. ...sii quarti di finale Le gare di andata dei quarti di finale di Champions League si giocheranno tra l'11 e il 12 marzo , mentre il ritorno è programmato la settimana dopo, il 18 e 19 ...Real Madrid - Chelsea e City - Bayern gli altri due quarti di finale Derby Milan - Napoli, Inter con il Benfica Gli orari dei sorteggi Dove vedere i sorteggi I criteri del sorteggiosile partite dei quarti 2023 - 03 - 17 12:22:37 Real Madrid - Chelsea e City - Bayern gli altri due quarti di finale Real Madrid - Chelsea e City - Bayern gli altri due quarti di ...