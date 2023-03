Quali sono i luoghi d’Italia più contaminati da Pfas? Wired li ha mappati (Di venerdì 17 marzo 2023) Grazie ai dati del Forever Pollution Project, inchiesta giornalistica della testata francese Le Monde, sono stati rivelati oltre 17mila siti contaminati da Pfas in tutta Europa. Wired ha mappato i luoghi più inquinati a livello nazionale. Ma prima di tutto, cosa sono i Pfas? Si tratta di composti chimici chiamati “inquinanti eterni“, per via della loro capacità di rimanere a lungo nell’ambiente, da decenni a secoli, se non per migliaia di anni. Questi composti chimici sono stati utilizzati a partire dalla metà del secolo scorso in diversi settori dell’industria, da quello dell’abbigliamento fino a quello alimentare. La testata francese Le Monde, insieme ad altre 17 testate europee, ha pubblicato i dati del Forever Pollution Project a febbraio del 2023, ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 marzo 2023) Grazie ai dati del Forever Pollution Project, inchiesta giornalistica della testata francese Le Monde,stati rivelati oltre 17mila sitidain tutta Europa.ha mappato ipiù inquinati a livello nazionale. Ma prima di tutto, cosa? Si tratta di composti chimici chiamati “inquinanti eterni“, per via della loro capacità di rimanere a lungo nell’ambiente, da decenni a secoli, se non per migliaia di anni. Questi composti chimicistati utilizzati a partire dalla metà del secolo scorso in diversi settori dell’industria, da quello dell’abbigliamento fino a quello alimentare. La testata francese Le Monde, insieme ad altre 17 testate europee, ha pubblicato i dati del Forever Pollution Project a febbraio del 2023, ...

