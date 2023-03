Quali sono gli esami preconcezionali gratuiti per la donna e quali per l’uomo? (Di venerdì 17 marzo 2023) L’esito di una gravidanza passa anche dalla conoscenza e riduzione di tutti quei fattori di rischio che la potrebbero condizionare. Gli esami preconcezionali si occupano proprio di questo in quanto, come indicato dal Ministero della Salute, la salute preconcezionale “è un fattore determinante per un normale decorso della gravidanza e per un normale sviluppo fetale.” Per perseguire questa salute preconcezionale è consigliato adottare una serie di accorgimenti (legati all’alimentazione e allo stile di vita), ma anche all’immunizzazione contro alcune malattie infettive che risulterebbero estremamente pericolose in gravidanza. Inoltre la raccomandazione è quella di eseguire degli esami di laboratorio per identificare fattori di rischio relativi a specifiche patologie che potrebbero causare l’insorgenza di complicazioni o determinare ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 17 marzo 2023) L’esito di una gravidanza passa anche dalla conoscenza e riduzione di tutti quei fattori di rischio che la potrebbero condizionare. Glisi occupano proprio di questo in quanto, come indicato dal Ministero della Salute, la salute preconcezionale “è un fattore determinante per un normale decorso della gravidanza e per un normale sviluppo fetale.” Per perseguire questa salute preconcezionale è consigliato adottare una serie di accorgimenti (legati all’alimentazione e allo stile di vita), ma anche all’immunizzazione contro alcune malattie infettive che risulterebbero estremamente pericolose in gravidanza. Inoltre la raccomandazione è quella di eseguire deglidi laboratorio per identificare fattori di rischio relativi a specifiche patologie che potrebbero causare l’insorgenza di complicazioni o determinare ...

