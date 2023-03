Qual è la scarpa più importante del menswear in questo momento?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nel 1983, Paraboot dichiarò bancarotta. Come molte piccole imprese, infatti, il calzaturificio francese a conduzione familiare stava facendo i conti con gli effetti di una grave recessione economica e il suo futuro appariva incerto. Eppure, i tribunali francesi incaricati di giudicare il ricorso ebbero fiducia. Respinsero l'istanza e diedero a Michel Richard, amministratore delegato dell'azienda, nonché membro di terza generazione della famiglia fondatrice di Paraboot, la responsabilità di risollevare l'azienda dal baratro in cui era sprofondata. La fiducia si rivelò ben riposta. Durante un viaggio in Italia, infatti, Richard incontrò dei distributori che si infatuarono delle Michael. Erano semplici derby in pelle che Paraboot aveva introdotto quasi quattro decenni prima. Negoziarono un contratto con il giovane CEO e le concerie di Paraboot entrarono di nuovo in produzione. Le Michael ...