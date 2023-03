Putin rischia l’arresto? Cos’è la Corte penale internazionale e cosa fa (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Vladimir Putin rischia l’arresto dopo il mandato emesso dalla Corte penale internazionale? La Russia non riconosce in tribunale con sede all’Aja ma il presidente, accusato per la deportazione di civili dall’Ucraina, sostanzialmente è al sicuro nel territorio russo mentre rischia formalmente l’arresto se varca i confini nazionali. La Corte penale internazionale (Cpi) si esprime su crimini di gravità assoluta per la comunità internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La base legale della Corte, che ha sede all’Aia, è costituita dallo Statuto di Roma, adottato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002. La Corte ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Vladimirdopo il mandato emesso dalla? La Russia non riconosce in tribunale con sede all’Aja ma il presidente, accusato per la deportazione di civili dall’Ucraina, sostanzialmente è al sicuro nel territorio russo mentreformalmentese varca i confini nazionali. La(Cpi) si esprime su crimini di gravità assoluta per la comunità: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La base legale della, che ha sede all’Aia, è costituita dallo Statuto di Roma, adottato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002. La...

