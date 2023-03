Putin ricercato per crimini di guerra (Di venerdì 17 marzo 2023) Alla vigilia dell’incontro tra il leader cinese Xi Jinping e Vladimir Putin che si terrà a a Mosca il prossimo 20 marzo, il Tribunale penale internazionale dell'Aia ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e della sua commissaria per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova «per deportazione illegale di bambini ucraini». I giudici istruttori della corte hanno valutato che vi siano «ragionevoli motivi per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini ucraini». Se avessero voluto i giudici avrebbero potuto optare per l'emissione di mandati di arresto segreti, ma hanno deciso di renderli ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Alla vigilia dell’incontro tra il leader cinese Xi Jinping e Vladimirche si terrà a a Mosca il prossimo 20 marzo, il Tribunale penale internazionale dell'Aia ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente della Federazione russa Vladimire della sua commissaria per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova «per deportazione illegale di bambini ucraini». I giudici istruttori della corte hanno valutato che vi siano «ragionevoli motivi per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine didi deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini ucraini». Se avessero voluto i giudici avrebbero potuto optare per l'emissione di mandati di arresto segreti, ma hanno deciso di renderli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pattichiari : RT @assurdistan: Putin é ufficialmente un ricercato speciale. E tutto questo in un solo anno. - Ste2566 : Putin ricercato per crimini di guerra - ColombiaIsLost : RT @assurdistan: Putin é ufficialmente un ricercato speciale. E tutto questo in un solo anno. - assurdistan : Putin é ufficialmente un ricercato speciale. E tutto questo in un solo anno. - ziotobia13 : Putin è UFFICIALMENTE un CRIMINALE DI GUERRA ricercato a livello INTERNAZIONALE. -

La guerra in Ucraina finirà nel 2024 Cosa succede se Trump vince le elezioni ...più il livello del suo sostegno alle truppe ucraine pur di evitare una vittoria di Vladimir Putin. ... va ricercato in quelle che sono state le recenti dichiarazioni di Donald Trump. leggi anche Che ... Putin ha sostenuto finanziariamente l'odio razziale contro i kazaki tra i russi - L' È stato dichiarato ricercato e detenuto il 1 ° dicembre a Rostov sul Don. Come riportato dalla stampa , Maxim Yakovchenko ha ottenuto lo status di rifugiato in Russia e non può essere estradato. Come ... Guerra Russia - Ucraina: Cina mediatrice, un ruolo rischioso - L' ...di salvezza economica della Cina per l'intransigenza del presidente russo Vladimir Putin e la ... diplomaticamente incompetente e incapace di svolgere il ruolo di leader internazionale ricercato dal ... ...più il livello del suo sostegno alle truppe ucraine pur di evitare una vittoria di Vladimir. ... vain quelle che sono state le recenti dichiarazioni di Donald Trump. leggi anche Che ...È stato dichiaratoe detenuto il 1 ° dicembre a Rostov sul Don. Come riportato dalla stampa , Maxim Yakovchenko ha ottenuto lo status di rifugiato in Russia e non può essere estradato. Come ......di salvezza economica della Cina per l'intransigenza del presidente russo Vladimire la ... diplomaticamente incompetente e incapace di svolgere il ruolo di leader internazionaledal ... BAMBINI DEPORTATI PUTIN "RICERCATO" 9 colonne BAMBINI DEPORTATI La Corte penale internazionale (ICC) ha emesso due mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e per la commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini, Maria Alekseyevna Lvova ... Gli 007 russi: ‘Sventato un attentato all’editore filo-Putin’ Una bomba artigianale da applicare sotto la sua auto per farla saltare in aria: così, secondo i servizi di sicurezza russi, doveva essere assassinato Konstantin Malofeev, il miliardario a capo del gru ... La Corte penale internazionale (ICC) ha emesso due mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e per la commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini, Maria Alekseyevna Lvova ...Una bomba artigianale da applicare sotto la sua auto per farla saltare in aria: così, secondo i servizi di sicurezza russi, doveva essere assassinato Konstantin Malofeev, il miliardario a capo del gru ...